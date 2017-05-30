سيلفي 3.. حلقــة أولى تنـال استحسان المغردين

جدة ــ البلاد

نالت الحلقة الاولى من المسلسل السعودي الكوميدي “سيلفي”، في نسخته الثالثة هذا العام، اعجابا كبيرا من المتابعين السعوديين، الذين مست حلقة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك احد اكثر همومهم ومشاكلهم.

وخصص بطل المسلسل الفنان ناصر القصبي، الحلقة الأولى للحديث عن أزمة الإسكان المتفاقمة في المملكة، وأحلام السعوديين بتملك المنازل التي لم تتحقق رغم كل وعود وزارة الإسكان.

وعلى موقع “ويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، جذب الوسم #سيلفي عددا كبيرا من المغردين الذين جمعهم الحلم ذاته وهو تملك منزل في السعودية، الذي لخصه القصبي في أحد مشاهد الحلقة بطريقة مؤثرة.

وشاركت نخب ثقافية ودينية ومشاهير و إعلاميون سعوديون، في النقاش الواسع الذي شهده “تويتر” حول الحلقة الأولى، التي حملت عنوان “بيتي”، ولم يغب عن النقاش بالطبع كاتب الحلقة خلف الحربي.

وكتب الأكاديمي السعودي خالد بن عبدالعزيز، بعد انتهاء الحلقة قائلًا: “ليش ناصر دائما ينجح، لأن كل قضاياه تلامس هموم ومعاناة المواطنين”.

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