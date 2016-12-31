العدد 21801 01 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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سيموني: قوة الاتحاد لم تفاجئني ومعجب بالثلاثي

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سيموني: قوة الاتحاد لم تفاجئني ومعجب بالثلاثي
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جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد مدرب أتلتيكو مدريد سيموني أن فريق الاتحاد قدم مباراة كبيرة، وكان ندا قويا خلال فترات اللقاء، مبينا أنه لم يتفاجأ بالمستوى الذي قدمه الاتحاد،

كونه شاهد العديد من المباريات الماضية، وقال: إن اللقاء بمثابة الإعداد الجيد للفريق، كونه مقبلا على بطولة كأس الملك،

وأضاف: إنه معجب بالعنصر الأجنبي في نادي الاتحاد، والمتمثل في الثلاثي فهد الأنصاري ومحمود كهربا وأحمد العكايشي،

وأشار إلى أنه لا يعرف كثيرا عن الكرة السعودية، ولكنه سعيد جدا بهذه التجربة، متمنيا أن تتكرر الزيارة للشرق الأوسط في المستقبل.

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التصنيف: الرياضة

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