سيموني: قوة الاتحاد لم تفاجئني ومعجب بالثلاثي

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد مدرب أتلتيكو مدريد سيموني أن فريق الاتحاد قدم مباراة كبيرة، وكان ندا قويا خلال فترات اللقاء، مبينا أنه لم يتفاجأ بالمستوى الذي قدمه الاتحاد،

كونه شاهد العديد من المباريات الماضية، وقال: إن اللقاء بمثابة الإعداد الجيد للفريق، كونه مقبلا على بطولة كأس الملك،

وأضاف: إنه معجب بالعنصر الأجنبي في نادي الاتحاد، والمتمثل في الثلاثي فهد الأنصاري ومحمود كهربا وأحمد العكايشي،

وأشار إلى أنه لا يعرف كثيرا عن الكرة السعودية، ولكنه سعيد جدا بهذه التجربة، متمنيا أن تتكرر الزيارة للشرق الأوسط في المستقبل.