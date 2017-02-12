سييرا:فوز مهم.. واستبعدت تمبكتي لأسباب فنية

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قال المدرب خوسيه سييرا: إن سبب استبعاد اللاعب معتز تمبكتي يعود لأسباب فنية، مؤكدا أن لديه لاعبين مميزين، يقدمون مستويات رائعة وجميلة،

وأنه حرص على اشراك المحترف الكويتي فهد الأنصاري في شوط المباراة الثاني؛ كونه عائدا من الإصابة وقد ظهر بمستوى مميز برفقة كل من الحارس فواز القرني الغائب منذ فترة طويلة، وأيضا المدافع ياسين حمزة الذي قدم مباراة كبيرة.

واعتبرا سييرا أن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، أمر في غاية الأهمية بعد الأسبوع الصعب الذي مر على الفريق؛ جراء الخسارة الثقيلة أمام الأهلي في الأسبوع الماضي، مبينا أن تفكيره منصب حاليا على مواجهة الشباب في الجولة القادمة.