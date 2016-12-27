سييرا : سأقدم فريقا مميزا وسنتأهل

جدة – عبد العزيز عركوك

شدد المدير الفني بنادي الاتحاد خوسيه سييرا خلال المؤتمر الصحفي على أهمية مواجهة الليلة أمام الأهلي

مشيرا إلى أن الفريق جاهز وعلى أتم الاستعداد، مبينا أنه لديه لاعبين مميزين في مختلف الخطوط خاصة في الهجوم بلغة الأرقام،

وأضاف: إن الدفاع يقدم مستويات جميلة وسبق أن تألق في فترات ماضية ضمن مسابقة دوري جميل، حيث لم يتلق الفريق سوى هدف واحد خلال خمس مواجهات، موضحا أن الأخطاء التي حدثت مؤخرا واردة، وسيتم معالجتها والظهور بشكل أكثر تنظيما وفعالية للحصول على نتيجة ايجابية تقود الفريق إلى المباراة النهائية.

وانتقد سييرا تعرض فريقه لعقوبة الحسم للنقاط الثلاثة من الفيفا مطالبا بأن تكون العقوبة إدارية، وليست فنية؛ نظرا للمنافسة بين الأندية على صدارة الدوري

مؤكدا أن روح الاتحاد وعزيمة اللاعبين ستسهم بشكل كبير في تجاوز تلك المرحلة للعودة مجددا إلى الصدارة، مبديا ثقته في رئيس النادي حاتم باعشن في استعادة النقاط بالقانون كون موقف النادي سليما.