سييرا في مأزق الأجانب والإدارة تبحث عن محليين

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جدة- عبدالعزيز عركوك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته أمس بعد الراحة الاجبارية التي منحها المدير الفني للاعبين أمس الأول عقب مشاركة اللاعبين في احتفالية 90 على تأسيسه أمام نادي اتلتيكو مدريد الأسباني.

وقد تركزت التدريبات الاسترجاعية وعلى الجوانب اللياقية بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في الاحتفالية السابقة فيما ويسعى المدرب التشيلي خوسيه سييرا تجهيز المدافع أحمد عسيري للمشاركة بشكل أساسي في مواجهة الخليج القادمة بعد عن مواجهتين رسميتين بداعي الإيقاف أمام الأهلي والرائد كما سيشرك المدرب اللاعب جمال باجندوح منذ بداية اللقاء إلى جانب خالد السميري بعد المستوى المميز الذي قدمه باجندوح في المواجهات الماضية وكونه عاد لمستواه المعروف عنه سابقا نظرا لغياب المحترف الكويتي فهد الأنصاري لحصوله على ٣ بطاقات صفراء

وسيغيب أيضا المحترف التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود كهربا لتواجدهم في المعسكر الخاصة بمنتخب بلادهم استعدادا لبطولة أمم أفريقيا ويتوقع أن يشرك سييرا فهد المولد وفيلانويفا وسلطان مندش إلى جانب باجندوح والسميري ويمنح الفرصة للمهاجم عبدالرحمن الغامدي لاثبات وجوده واستعاده توهجه بجانب زميله عبدالعزيز العرياني.

كما ينتظر أن تسلم إدارة النادي برئاسة المهندس حاتم باعشن مكافآت الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس ولي العهد بثلاثية مقابل هدفين ويأتي تسليم المكافآت بشكل دوري تحفيزا للاعبين لمواصلة تحقيق النتائج المرضية للجماهير الصفراء في المنافسة على جميع بطولات الموسم الحالي ومنها بطولة دوري جميل للمحترفين.

ومن جهة أخرى تبحث الإدارة الاتحادية دراسة العديد من الملفات للتعاقد مع لاعبين محليين في فترة الانتقالات الشتوية ومن الأسماء المقترح التعاقد معها لاعب نادي الاتفاق علي الزقعان ومهاجم النصر ربيع السفياني نجم التعاون أحمد الزين والظهير الإيمن لنادي الشباب حسن معاذ وعبدالله الأسطا.