سييرا: من يخطئ أمام الأهلي يدفع الثمن غاليا

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جدة – أحمد إلياس

عبر سييرا مدرب فريق الاتحاد، عن حزنه لخسارة فريقه من منافسهم التقليدي فريق الأهلي برباعية،

وقال سيرا: المباراة بدأناها بشكل جيد،. صنعنا فرصا، وتقدمنا في النتيجة، وكانت المواجهة تحت السيطرة، ولكن للأسف كل هذه السيطرة خسرناها بعد غلطة،

وعندما يكون منافسك فريقا كالأهلي، ستدفع ثمن الأخطاء غالياً، وبعد وصول النتيجة هدفين لهدف، اختلفت المباراة تماماً، ومن خلال الثغرات والأداء كان الأهلي هو الأفضل،

وتابع: الهدف الأول للأهلي الدي سجل في الدقيقة (٤١) أثر على لاعبي فريقي نفسياً بشكل كبير، خاصة أننا قبل هذا الهدف مسيطرون على المباراة،

وفي الشوط الثاني سجل الأهلي هدفه الثاني بعد أربع دقائق ولكن بسبب الأخطاء خسرنا كل شيء.

وأضاف سييرا: حزين بسبب الخسارة، وفي النهاية نحن من يتحمل المسؤولية، وفهد الأنصاري لاعب مميز، ولا توجد لديه إصابة، ومثل هذه المباريات لابد أن نتعلم منها، ونأخذ الأشياء السلبية لتعديلها مستقبلاً.