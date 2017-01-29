سييرا: هدفنا البقاء في دائرة المنافسة

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أعرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني للاتحاد، عن سعادته بالفوز على الوحدة،

وقال سييرا: إن الأهم بالنسبة له في مباراة الوحدة، كان تحقيق الفوز، والخروج بالنقاط الثلاث؛ بغض النظر عن الأداء، نظراً للغيابات التي يعاني منها الفريق.

وأكد مدرب الاتحاد، أن فريقه سينافس على الدوري، وكأس ولي العهد، وهذا هدفه الفترة المقبلة.

وشدد سييرا على أن هدفه في مباراة الأهلي المقررة لحساب الجولة الـ ،17 تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات، والبقاء بقوة في دائرة المنافسة.