سييرا : هدف الهلال لا أخلاقي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

عبر المدرب الاتحادي خوسييه سييرا خلال المؤتمر الصحفي، عن حزنه على خسارة فريقه أمام الهلال، مبينا أنه كان يطمح في الفوز، والحصول على النقاط الثلاث؛ للاقتراب من صدارة الدوري،

وأشار إلى أن لاعبي الاتحاد كان قريبين من الفوز لولا الأحداث التي صاحبت مجريات اللقاء، وفي مقدمتها هدف الهلال الأول الذي أحرزه البرازيلي إدواردو، مبينا أنه لا أخلاقي لعدم إخراج الكرة لإصابة مدافع الاتحاد ياسين حمزة.

وأضاف: إنه سيغلق ملف الهلال بالكامل، ويبدأ من اليوم التفكير في مواجهة الجمعة أمام النصر على نهائي كأس ولي العهد، مبينا أنهم سيضعون كل قوتهم في سبيل الحصول على اللقب لإرضاء جماهير الاتحاد.