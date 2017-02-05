سييرا هل يسير على خطى زوران؟

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جدة- البلاد

كشفت تقارير إماراتية عن اهتمام عدد من الأندية الإماراتية بالمدرب التشيلي سييرا مدرب نادي الاتحاد الحالي.

وقالت التقارير: إن أحد الأندية الكبرى في دوري المحترفين الإماراتي قدم عرضاً شفهياً ضخماً لمدرب الاتحاد سييرا، ولكنه أرجأ البت في العرض الإماراتي لحين الانتهاء من مباراة الديربي أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز المجانين برباعية مزلزلة، أبعدت الاتحاد عن المنافسة على الدوري كثيراً.

ويبدو أن الهزيمة في الديربي قد تعجل برحيل سييرا عن الاتحاد على طريقة المدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر السابق، الذي ترك فريقه في منتصف الموسم؛ تلبية لعرض نادي العين الإماراتي.

وكان الكرواتي زوران ماميتش قد رحل عن نادي النصر قبل بداية الدور الثاني من الدوري في خطوة مفاجئة متجهاً إلى نادي العين الإماراتي، وذلك بعد أن جددت إدارة النصر تعاقده لموسم جديد بحثاً عن الاستقرار.