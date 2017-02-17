سييرا يحتفي باللاعبين.. تأجيل مواجهة الاتحاد والباطن الدورية وبوبا تفشل في تشخيص اصابات لاعبي العميد

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

صدم الشريك الطبي لنادي الاتحاد ” بوبا” الجهاز الفني والجماهير عقب تشخصيها لاصابة حارس الفريق الأساسي عساف القرني واعلانها عن اصابته بقطع في محفظة الكتف الأيمن بعد اجراء ‏ الفحوصات الطبية وأشعة الرنين مشيرة أنه ‏تعرض للإصابة أثناء التمرين مؤخراً.

وسوف يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات أثناء فترة الراحة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة وكان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته في معسكر منتخبنا الوطني الذي اقيم في شهر يناير الماضي حيث كان محددا أن يعود إلى الملاعب بعد 10 أيام وقد تسبب الاهمال والاستعجال في تجهيز اللاعب للمشاركة في لقاء ديربي جدة أمام الأهلي ضمن الجولة السادسة عشرة إلى مضاعفات للاعب جعلته يغيب لفترة طويلة حيث تخلف اللاعب عن مواجهات الطائي والوحدة والأهلي والتعاون بالإضافة لمواجهة الشباب يوم غد.

وكانت بوبا قد فشلت أيضا في تشخصيص حالة المدافع عمار الدحيم بعد أن اعلنت أن اصابته في لقاء الوحدة لا تحتاج إلى تدخل جراحي وسيخضع اللاعب للتأهيل لمدة شهر وبعدها سيعود إلى الملاعب ثم خرجت بعد أقل من يومين وأكدت ‏أن اللاعب سيتجه إلى الخبر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية على موضع الإصابة للوصول إلى أفضل خطة علاجية

وبعد ذلك تقرر مغادرة اللاعب إلى اسبيتار في قطر، لإجراء الفحوصات الطبية النهائية ‏لتثبت الفحوصات حاجة اللاعب ‏لجراحة إستعواض الرباط الصليبي للركبة اليمنى تحت إشراف الدكتور بيتر دوخ ليضاف التشخيصان السابقان للتشخيص الخاطيء للمحترف الكويتي فهد الأنصاري والسماح له بالمشاركة في مواجهتي الطائي ثم الوحدة والأهلي وهو مصاب

تم تشخيص إصابته بعد لقاء الديربي لتؤكد بوبا ‏ بعد اجراء الفحوصات الطبية للاعب وجود آلام في أسفل الظهر ويستوجب ‏خضوعه إلى الراحة لمدة ٥ أيام ‏مع الاستمرار في العلاج التأهيلي لمدة أسبوعين والغريب في الأمر بعد 4 أيام أعلنت الشركة الراعية طبيا للفريق ‏مشاركة اللاعب فهد الأنصاري في التدريبات الجماعية مع استمراره في البرنامج العلاجي لآلام أسفل الظهر في قرار متناقض

وحيث شارك اللاعب في لقاء التعاون الماضي وقبل انتهاء الفترة العلاجية التي تم تحديدها مسبقا وبذلك يطالب الاتحاديون من إدارة النادي بوضع حد لمثل هذه الأمور والاستهتارات التي أضرت بالفريق بالغاء الرعاية مع شركة بوبا أو التعاقد مع جهار طبي آخر للاشراف على اصابات وحالات اللاعبين حتى لا يتضرر الفريق لا سيما أن الفريق في فترة الحصاد بعد أن تبقى ٩ جولات على نهاية دوري جميل بالإضافة لقرب موعد نهائي كأس ولي العهد والذي سيجمع الاتحاد بالنصر.

من جهة أخرى ينتظر أن تعلن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مواجهتي الباطن والاتحاد وكذلك الرائد والنصر ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري جميل وذلك لتزامنها مع موعد نهائي كأس ولي العهد والذي سيجمع الاتحاد بالنصر بمدينة الرياض على استاد الملك فهد الدولي يوم الجمعة الموافق 10 مارس من العام الحالي.

من جهة أخرى تقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صباح اليوم إلى الرياض استعدادا لمواجهة الشباب الدورية وسيجري الفريق مرانه الأخير في الرياض بعد أن أدى مرانه يوم أمس في جدة على ملعب النادي بمشاركة جميع اللاعبين والذي اعتمد على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والمهارية من خلال المناورة التي اجراها الفريق بمشاركة معتز تمبكتي وسلطان مندش.

وقد وجه الجهازان الفني والإداري اللاعبين بضرورة ضبط النفس وعدم الخروج عن النص في مواجهة الغد لتفادي الحصول على البطاقات الملونة خاصة المهددين بالإيقاف وهم المحترف المصري محمود كهربا وفهد المولد وعدنان فلاتة وعبدالعزيز العرياني وخالد السميري ليتمكنوا من المشاركة في اللقاء الهام أمام الهلال في الجولة القادمة.

من جهة أخرى اقام مدرب الفريق خوسيه سييرا حفل عشاء في أحد المطاعم تحفيزا للاعبين للحصول على نقاط الشباب ويأتي ذلك ضمن الاحتفالات الدورية التي يقيمها منسوبو الفريق الأول.