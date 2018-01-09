سييرا يرفض الراحة استعدادًا لكلاسيكو الهلال

جدة-عبدالعزيز عركوك

رفض المدير الفني للاتحاد لويس سييرا منح اللاعبين راحة عن مران الأمس، عقب انتهاء مواجهة الكوكب ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي كسبها الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، ورغم إقامة المباراة في الخرج، إلا أن مدرب الفريق أصر على تواجد اللاعبين في مقر النادي، للخضوع لتدريبات استرجاعية والتي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق لحين الانتهاء من مواجهة الكلاسيكو المنتظرة أمام الهلال يوم السبت القادم، الذي سيقام بمدينة الرياض ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين.

فيما أكمل باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الكوكب مرانهم الاعتيادي، الذي اشتمل على نواح لياقية، وفنية.

في حين واصل اللاعب طارق عبدالله برنامجه التأهيلي، وفقا للخطة العلاجية الموضوعة له.

على صعيد متصل، تقرر أن يجري الفريق مرانه صباح اليوم ، وعقب المران سيخضع اللاعبون لإجراء فحوصات المرحلة الثانية من منافسات الموسم الرياضي بالتعاون مع الشريك الطبي للنادي.