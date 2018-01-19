سييرا يستبعد السميري والغامدي من لقاء الاتفاق.. وكهربا انتظار

جدة-عبدالعزيز عركوك

تأكد غياب اللاعبين خالد السميري، وعبد الرحمن الغامدي عن لقاء الاتحاد أمام الاتفاق المنتظر إقامته اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستبعد التشيلي لويس سييرا الثنائي من قائمة الـ20 لاعبا، حيث تعرض السميري لإصابة بكدمة في الركبة، بينما يعاني الغامدي من شد في العضلة الضامة.بالمقابل استعاد الاتحاد جهود لاعب الارتكاز جمال باجندوح، الذي عاد من الإصابة التي منعته من المشاركة في لقاء الهلال الأخير بالدوري.

بينما تحسنت حالة المصري محمود عبد المنعم “كهربا” بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ومن المحتمل لحاقه بالمباراة . وكان الفريق قد أجرى مرانه الأخير أمس ؛ تحضيرا لمواجهة فارس الدهناء، في كأس الملك. وتركز التدريب على النواحي اللياقية والفنية، وتم خلال التدريبات، وضع الخطة التي سينتهجها سييرا في مواجهة الاتفاق.

من جهة أخرى، وجه فهد المولد، نجم الفريق، رسالة إلى جماهير ناديه، قبل لقاء الغد،

وقال اللاعب عبر تغريدة له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “من أجلكم سنقاتل ونقاتل ونقاتل” .

على صعيد متصل، يتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، إعلان إدارة النادي التجديد لفهد المولد، بعد أن احتوت المشاكل التي عطلت اتفاق الطرفين طوال الفترة الماضية، وعلى رأسها مستحقات اللاعب المتأخرة لدى النادي. واستفادت إدارة الاتحاد من الدعم المالي الذي حصلت عليه مؤخرا من معالي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، في حل عدة مشاكل حالية تواجه النادي، ومن بينها تجديد عقد المولد.

ويتوقع أن يتم تجديد عقد فهد المولد لمدة 3 سنوات مع منحه أعلى مقابل مالي في الفريق، باعتباره أهم ركائز الفريق في الفترة الحالية.