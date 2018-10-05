شؤون الحرمين تدشن حملة التبرع بالدم

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

استكمالاً لحملة “معكم صفاً واحداً” لجنودنا البواسل أطلقت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة حملة التبرع بالدم لمنسوبي شؤون الحرمين وذلك بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتأتي الحملة مساهمة من الرئاسة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وتعميقا لجانب الواجب الديني والوطني لإبراز أهمية التبرع بالدم، وتعبيرا عن شكر الرئاسة ومنسوبيها وافتخارهم واعتزازهم بجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي الذين يذودون عن حِيَاضِ الوطن.