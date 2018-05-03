شؤون المسجد النبوي تقيم ورشة عمل لتحقيق رؤية 2030

أقامت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ورشة عمل بعنوان ( نحو تحقيق مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لرؤية المملكة ٢٠٣٠) ، بحضور مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية المهندس فوزي عبدالهادي الحجيلي .
وتم خلال الورشة مناقشة نقاط اتصال الزائر بالمسجد النبوي وكذلك دور التقنية في تحقيق المبادرات
والتعرف على دور مكتب تحقيق الرؤية بالوكالة في التنسيق واستكمال نماذج المبادرات
بالمشاركة مع إدارة الدراسات والأبحاث التطويرية
حيث اطلع فيها المشاركون على مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام
والمسجد النبوي وما تحتويها من مشاريع وبرامج .
وتأتي هذه الورشة في إطار تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .