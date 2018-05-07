محليات

شؤون المسجد النبوي تكمل الاستعدادات لتوفير وسائل السلامة بمواقع الاعتكاف

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time21 / شعبان / 1439 هـ       7 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الاستعدادات والخطط اللازمة للسلامة بمواقع الاعتكاف من خلال تسخير جميع قدراتها البشرية والآلية ، واتخاذ الأعمال كافة في وسائل السلامة وسلامة الزائرين والمصلين ، وإعداد خطط الإيواء والإخلاء، والإسعاف وآلية نقل المصابين .

وقامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالمسجد النبوي بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني واستقبالهم بساحات المسجد النبوي ، لعمل جولة ميدانية بالمواقع المخصصة للاعتكاف في سطح المسجد النبوي ومتابعة أعمال مشروع التوسعة الشرقية للمسجد النبوي والاطلاع على وسائل السلامة ، مؤكدة أهمية التنسيق والاتفاق بين قيادات الدفاع المدني على بذل جميع الجهود فيما يخص السلامة والصحة المهنية والبيئية بالمسجد النبوي ، ومتابعة الجهات المسئولة عن السلامة سواء للقيام بالمهام والواجبات المطلوبة التي حددتها اشتراطات وسائل السلامة المعتمدة ، والصيانة الدورية لأنظمة السلامة والوقاية من الحريق والتأكد من جاهزيتها أثناء الطوارئ ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك حرصاً على سلامة المعتكفين والمصلين بالمسجد النبوي.

abdulslam

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