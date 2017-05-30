شابان يسلبان مقيمين تحت تهديد السلاح وبزي رجال الأمن

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الرياض – البلاد

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 29 /8 /1438هـ ورد بلاغ النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية لمركز شرطة الاسكان عن وصول (وافد من الجنسية الهندية ) إثر إصابته نتيجة تعرضه لعيارين ناريين في بطنه وفخذه وحالته مستقرة ,

وبانتقال جهة التحقيق للمستشفى وسماع اقواله افاد انه كان برفقة زميلين له يعملون في مؤسسة تجارية واثناء سيرهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض على متن مركبة تابعة للمؤسسة وبحوزتهم مبلغ مالي قدره ( 450000 ) ريال قام شخصان يرتديان زيا مشابها لزي رجال الأمن بإستيقافهم و تفتيشهم تحت تهديد السلاح , وأثناء محاولة احدهما الاستيلاء على الحقيبة التي بها المبلغ قام المجنى عليه بمقاومته حيث تعرض لإطلاق النار عليه ما نتج عنه اصابته و الاستيلاء على المبلغ ثم الهرب.

وجرى معاينة موقع الحادث من قبل المختصين بالأدلة الجنائية ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً ولأهمية القضية فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها وتككلت الجهود عن تحديد دائرة الاشتباه وحصرها في شخصين اشارت الدلائل إلى تورطهما في ارتكاب الحادثة وبتركيز البحث وجمع اكبر قدر من المعلومات تم بفضل من الله تعالى ضبطهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)

وبسماع اقوالهما أقرا بما نسب إليهما وعثر بمقر سكن احدهما على سلاح ناري (مسدس) وعدد 57 طلقة نارية ومبلغ مالي 75 الف ريال سعودي و 16 الف درهم اماراتي 1600 دولار امريكي و رتبة (ملازم اول) وبدلتين عسكريتين لقطاعين مختلفين ,

وبعرضهما على المجني عليه استطاع التعرف عليهما من الوهلة الأولى وجرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزاءهما الرادع نظير ما اقدما عليه.