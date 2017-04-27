“شابة سعودية” تؤسس أول شبكة تواصل طبي سعودي

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جدة : خديجة العثمان

قامت شابة سعودية بإطلاق أول منصة طبية الكترونية خاصة بالتواصل ، وقد أطلقت عليها اسم ” شبكة التواصل الطبي السعودي ” ، ضمن مبادرة تطوعية تقدم من خلالها الخدمات الطبية لجميع الفئات .

“ مبادرة تطوعية”

وقالت صاحبة المبادرة ندى القرشي في تصريح لصحيفة ( البلاد ) ان هذه الشبكة هي عبارة عن مبادرة تطوعية ، تقوم بتوفير احتياجات التخصصات الطبية ، كالاستشارات والمعلومات التي يحتاجها الممارس الصحي وطلاب كليات الطب .

“رفع المعاناة”

وأوضحت ” القرشي ” الى انها أسست هذا الموقع لما لمسته من معاناة كثير من الممارسين الصحيين وطلاب كليات الطب ممن لا يمتلكون القدرة على توفير بعض المستلزمات الطبية ، او حضور دورات صحية بسبب عامل المسافة خصوصا في بعض المناطق ، حيث يلبي هذا لهم الموقع كافة الاحتياجات ، كما ان الشبكة أدرجت موقعا خاصا بالتقارير الطبية ومعلومات عن الحملات والإعلانات الخلاصة بالجانب الصحي ، حيث يمكن للمستخدم زيارة الموقع بادخال اليوزر العام والذي يسمح لجميع القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية بزيارة الموقع والتعامل مع الشبكة كما لو كانت صحيفة طبية الكترونية .

“شبكة فريدة”

وقالت مؤسسة الشبكة ندى القرشي لـ(البلاد) ان شبكة التواصل الطبي هي شبكة عالمية مفتوحة حيث تم تأسيها واطلاقها مؤخرا بالتعاون مع شركة الخوادم الرقمية بإدارة المهندس عبدالعزيز العوفي ، والمشرف الإداري للمنصة الدكتور ابراهيم الصائغ ، وأشادت “القرشي ” الى جهودهم في رعاية هذه الشبكة التي تعتبر الاولى من نوعها في المملكة ، اذ سيتم في مراحل أخرى قادمة تطوير الشبكة لخلق تجربة عالمية فريدة ، مشيرة الى أنها على استعداد لاستقبال كفاءات سعودية لديهم القدرة على المشاركة متى ما وجدو اهداف المنصة مناسبة لتطلعاتهم .