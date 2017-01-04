شاب يتخلى عن وظيفة براتب 32 ألف ريال للتفرغ لـ (اليوتيوب)

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جدة ــ البلاد

أعلن نجم اليوتيوب السعودي محمد الغامدي، عبر مقطع فيديو، استقالته من عمله في إحدى الشركات الكبرى، التي كان يعمل لديها براتب شهري قدره 32 ألف ريال، للتفرغ لإنتاج مقاطع مصورة لصالح قناته الشخصية عبر موقع يوتيوب .

وقال: إنه شعر بأن قيد الوظيفة يحد كثيرا من طموحه في سبر أغوار المجال المغري للاستثمار عبر الإنترنت، والمضي بعيدا في تحقيق أحلامه بهذا المجال المربح والمغري؛

عبر تنويع محتواه الذي يقدمه والتوسع في التجارة عبر الإنترنت؛ إذ دشن موقعا خاصا به يقوم فيه بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وأنشأ مجموعة من التطبيقات الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس.