شاب يقتل شقيقه الأكبر بالقطيف

شارك عبر واتساب

قتل شاب شقيقه الأكبر بطلق ناري إثر شجار نشب بينهما في منزلهما بحي البحر في محافظة القطيف.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة الثامنة مساء الأمس الأربعاء

تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى الزهراء ‏عن إسعاف مواطن عشريني إثر تعرضه لطلق ناري بالصدر.

وأضاف الرقيطي، تشير الإفادات الأولية عن نشوب خلاف بينه وبين شقيقه أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار تجاه المجني عليه

وإصابته وفرَّ بعدها هاربا لوجهة غير معلومة، مبينا أنَّ المختصين بالشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة

والبحث والتحري عن الجاني.