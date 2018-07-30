شاحنتان تعبران الوديعة وتحملان تجهيزات ومستلزمات مدرسية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم شاحنتان إغاثيتان تحملان 12 طنًا و 662 كيلو غرام من التجهيزات والمستلزمات المدرسية ضمن حملة “تعليمي” مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى محافظة مأرب اليمنية، تمهيدًا لتسليمها لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

يذكر أَن المركز دشن مؤخرا حملة “تعليمي” لدعم الحكومة اليمنية ، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب اليمني في محنته وامتدادا للمشاريع الإغاثية و الإنسانية التي يقدمها المركز، وسيتبعها خلال الأيام القريبة القادمة بقية الحملة على مراحل متوالية.