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من مركز الملك سلمان للإغاثة

شاحنتان تعبران الوديعة وتحملان تجهيزات ومستلزمات مدرسية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / ذو القعدة / 1439 هـ      30 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم شاحنتان إغاثيتان تحملان 12 طنًا و 662 كيلو غرام من التجهيزات والمستلزمات المدرسية ضمن حملة “تعليمي” مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى محافظة مأرب اليمنية، تمهيدًا لتسليمها لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

يذكر أَن المركز دشن مؤخرا حملة “تعليمي” لدعم الحكومة اليمنية ، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب اليمني في محنته وامتدادا للمشاريع الإغاثية و الإنسانية التي يقدمها المركز، وسيتبعها خلال الأيام القريبة القادمة بقية الحملة على مراحل متوالية.

ibrahim

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