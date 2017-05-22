شارع الفن يتصدر الواجهة الرسمية لموقع القمة

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ابها – مرعي عسيري

تصدرت صورة شارع الفن بمهرجان أبها يجمعنا الواجهة الرسمية لموقع القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تواكب زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للمملكة العربية السعودية

ويأتي ذلك وفقا لما صرح به مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير أمين عام اللجنة العليا لاحتفالات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م المهندس محمد العمرة نظير ما مثلته الفعالية من نقلة نوعية على مستوى الفعاليات في المملكة، امتد صداها على مستوى الخليج والوطن العربي، إذ حاولت عدد من الدول محاكاتها، فعلى امتداد نحو 500 متر، وفي تنوع عمراني بديع يطل على وادي مدينة أبها، زيّنت المدينة موسمها الصيفي بفعالية صغيرة، أشعلت الفرح في نفوس السعوديين.

وتعد الفعالية متحفًا فنيًا مفتوحًا للعامة، تسمع بين جنباته أصوات أشهر مطربي السعودية، مثل محمد عبده، والراحل طلال مداح، وغيرهم، وهو ما يحوله إلى مقصد سياحي بارز، بالتكامل مع مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة التشكيلية.

وعرض خلال الفعالية، التي استمرت أكثر من أربعين يوما، إنتاج كثير من المواهب والمدارس الفنية، إلى جانب أكثر من 10 معارض للمراسم.