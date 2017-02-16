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بون – واس

رأس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين، الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة بون بألمانيا.

وتبحث قمة وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى التي تعرف بقمة مجموعة العشرين أهداف التنمية العالمية حتى عام 2030م والتعاون المشترك مع أفريقيا بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية.

ويضم الوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية كلاً من وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور عواد العواد.

الجبير يشارك في اجتماع (رباعية) اليمن ويلتقي تيلرسون

من جهة اخرى شارك معاليه أمس الخميس في اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن بحضور الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله والمبعوث الأممي إلى ‏اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم خلال الاجتماع الذي عقدَ في مدينة بون بألمانيا مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية.

والتقى معاليه أمس معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في مدينة بون بألمانيا.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في سوريا واليمن.