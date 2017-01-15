شاعر الحرس مساعد الرشيدي إلى رحمة الله

جدة – هليل المزيني

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر الكبير العميد مساعد بن ربيع الرشيدي صباح الخميس الماضي وذلك نتيجة لمضاعفات مرض ألم به ولم يمهله طويلا.وكان الفقيد ،يرحمه الله، قد أدخل إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض قبل عدة أسابيع وأولي عناية طبية فائقة بتوجيه ومتابعة شخصية من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني والذي كان يتابع حالته مع الفريق الطبي المعالج بشكل يومي قبل وبعد زيارة سموه له بالمستشفى حيث كان يعالج.ويعد الرشيدي، يرحمه الله، احد اكبر شعراء الخليج الذين اثروا الساحة الشعبية وارتقوا بما يقدم من خلالها قصائد في مختلف اغراض الشعر المعروفة.

ونحن في صفحة(ملامح صبح – البلاد)،شعراء وكتابا وأسرة تحرير إذ آلمنا هذا الخبر المفجع،نتقدم لسمو وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ولأسرة الفقيد واصدقائه وزملائه بأحر التعازي والمواساة مبتهلين إلى الله أن يتغمد الفقيد الشاعر مساعد الرشيدي بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وابناءه ومحبيه الصبر والاحتساب،(إنا لله وإنا إليه راجعون).