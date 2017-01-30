شاعر سعودي يتسبب في تحقيق أمنية عامل هندي

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جدة ــ البلاد

تسببت قصيدة للشاعر السعودي محمد السكران، في تكفل أحد فاعلي الخير بتكاليف عمرة لعامل هندي، كانت أمنيته زيارة الكعبة.

وكان السكران قد تحدث عن العامل الهندي في إحدى قصائده، وأبرز خلالها رغبته الشديدة في أداء العمرة، واصفا فقره، وعدم وجوده المال الكافي للقيام بذلك.

وأعلن السكران، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن فاعل الخير تواصل معه، وحصل منه على معلومات الهندي الذي ذكره في قصيدته، مشيرًا الى أن فاعل الخير تكفل بالحجز والإقامة للهندي بمكة؛ كي يتسنى له أداء مناسك العمرة.

وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقصيدة ألقاها الشاعر في إحدى المناسبات الأدبية، تحدث فيها عن هندي، أسماه عبدالسلام يتمنى زيارة الكعبة، لكن ضيق ذات اليد يمنعه من ذلك.