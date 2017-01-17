(شاكيرا) تصدم جماهير برشلونة بسبب (بيكيه)

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جدة ــ البلاد

كشفت تقارير صحفية، أن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا طالبت زوجها جيرارد “بيكيه” نجم فريق برشلونة الإسباني، بالرحيل عن الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات التي يواجهها بعد اعتراضه المتكرر على التحكيم.

وتسببت “شاكيرا” في غضب كبير لجماهير برشلونة، حيث مارست ضغوطها على بيكيه؛ من أجل اقناعه بقبول فكرة العيش في لندن، والرحيل عن ملعب كامب نو،

حيث ترغب شاكيرا في انتقال بيكيه إلى تشيلسي أو آرسنال. ويواجه بيكيه أياما صعبة؛ بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقه في الموسم الحالي، واعتراضاته على التحكيم،

وهناك توقعات بتعرضه للعقوبات، وزاد من حزن اللاعب عدم وقوف إدارة النادي الكتالوني بجانبه.