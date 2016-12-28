شاهد..أفضل 6 هواتف ذكية في عام 2016…!

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لا شك أن عام 2016 شهد الكثير والكثير من الأحداث والمؤتمرات التقنية التي أعلن فيها عن أجهزة جديدة.

ومن بين هذه الأجهزة قدمت لنا الشركات الكثير من الهواتف الذكية.

لذلك وفي حصاد عام 2016 قررنا أن نقدم لكم أفضل الهواتف الذكية التي ظهرت في عام 2016.

1- هاتف سامسونج جالاكسي إس 7 إيديج Galaxy S7 Edge

قدمت لنا شركة سامسونج العملاقة الكورية ثلاث هواتف هذا العام وهما

جالاكسي إس 4 إيديج Galaxy S7 Edge و جالاكسي إس 7 Galaxy S7 وأخيرا هاتف جالاكسي نوت 7.

ولكنها وفقت بالهاتفين الأولين ودخلت بهم قائمة أفضل 6 هواتف ذكية وشهد عام 2016 علي شهادة ميلاد وشهادة وفاة النوت 7.

بسبب ما تعرض له من كثرة انفجارات أدت إلي أن سامسونج اتخدت قرار إيقاف انتاج الهاتف وسحبه من السوق.

ويعتبر هاتف هاتف سامسونج جالاكسي إس 7 إيديج من أفضل إصدارات سامسونج لهذا العام لانه يتميز بجوة التصنيع الإمكانيات العالية.

حيث يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بالإضافة إلي أن الهاتف يحتوي علي أفضل شاشة في سوق الهواتف الذكية.

و يدعم أيضا خاصية الشحن السريع بأفضل آداء وكاميرا تأتي بأداء مميز يمكن للمستخدم الاعتماد عليها في التصوير الثابت أو تصوير الفيديو.

2- هاتف بكسل Pixel

قدمت عملاقة البحث شركة جوجل في أواخر هذا العام سلسة هواتف بكسل حيث أطلقت منها هاتفين Pixel وPixel Xl.

ويعتبر أفضل هاتف أندوريد لهذا العام بالإضافة إلي أنه يقوم أقوي كاميرا علي الإطلاق في الهواتف الذكية.

حيث أن جوجل دخلت بسلسلة هواتف بكسل السباق مع كبري شركات الهواتف الذكية وهما آبل وسامسونج .

حيث أعلنت جوجل أثناء إطلاق هواتفها الجديدة وقالت إن هواتفها ليست من أفضل الهواتف في مجال التصوير فقط بل هي الأفضل على الإطلاق.

لانها حصلت على 89 درجة وفقًا لتقييم DxOMark المُتخصصة في مجال تقييم كاميرات الهواتف الذكية والكاميرات الاحترافية.

وهذه الدرجة لم تحصل عليها كاميرا هاتف ذكي على الإطلاق.

3- هاتف آبل آيفون 7 “iPhone 7″

كعادتها آبل قامت هذا العام هاتفي iPhone 7 و iPhone 7 plus ولكنها خيبت آمال الكثير من عشاقها.ط

لانها لم تقدم الاختلاف الواضح والمميز في التصميم حيث أن الهاتفين فقدوا الابتكار في التصميم.

كل ما قدمته جديد عن الإصدار السابق هو دمج منفذ الشحن مع منفذ السماعات.

ولكن هاتف iphone 7 plus حصل علي بعض المميزات مثل نظام مزدوج للكاميرا الخلفية.

التي تضمن تجربة تصوير مميزة للفيديو أو التصوير الثابت، مع ميزة المثبت البصري للكاميرة التي تدعم أعلى آداء.

4- هاتف Oneplus3T

من إنتاج الشركة الصينية ون بلس يعتبر أفضل إصدارات هذا العام من حيث التصميم والسعر المناسب.

حيث قدمت وان بلس كل Oneplus3T بأفضل جودة تصنيع إلى جانب نظام مميز بكفاءة جيدة في دعم المستخدم بتحديثات سريعة.

5- هاتف سامسونج جالاكسي إس 7 ” Galaxy S7“

الهاتف الثاني لسامسونج في هذه القائمة ولا شك أن سامسونج اهتمت في نهاية العام وبعد إيقاف هاتفها المميز النوت 7 بالتسويق لهذين الهاتفين.

فهما من سيعوضان خسارة سامسونج لهذا العام بسبب ضربة هاتف جالاكسي نوت 7.

6- هاتف إتش تي سي 10 “HTC 10″

من الإصدارات المميزة التي أطلقت هذا العام ولكنه لم يحظي بالدعاية وتسليط الضوء عليه لفترة كبيرة.

يتميز الهاتف بالتصميم المميز و جودة التصنيع بالإضافة إلي واجهة المستخدم التي طورت لتكون أفضل الواجهات المعدلة في الهواتف الذكية لعام 2016.

وقدمت أيضا فيه HTC قدمت تجربة مميزة للصوتيات من خلال منفذ السماعة واثنان من السماعات.