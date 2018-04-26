شاهد .. حرص نائب أمير مكة لمعالجة معاناة الشباب السعودي

وعد الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شباب الأسر المنتجة، بحل مشكلاتهم مع أمانة العاصمة المقدسة.

وأظهر مقطع فيديو حرص نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر لحل مشاكل الشباب السعودي والوقوف على حل جميع العقبات أمام الشباب والشابات، خلال جولته في ملتقى شغف، والذي جمع إبداعات عدد من الشباب بالعاصمة المقدسة.

واستمع الأمير عبدالله بن بندر لمعاناة شباب سعوديين من الأسر المنتجة مع أمانة العاصمة المقدسة، تتعلق بالتراخيص، حيث استدعى سموه الأمين مباشرة ووجهه بخدمتهم ووعدهم بالمتابعة قائلاً: «أنا راح أعقب لكم على الأمانة حتى حل مشاكلكم».