تحدثت الروبوت صوفيا في أحدث لقاء إعلامي معها والذي أجرته معها محطة “دي إم سي” المصرية.

استعرضت صوفيا موهبتها المعرفية خلال اللقاء بالرد على عدد من الأسئلة:

كم عدد المصريين المشتركين على موقع فيسبوك؟

أجابت على الفور بأنه يبلغ عددهم 16 مليون استنادًا على بيانات محرك البحث الأمريكي جوجل.

كما أجابت أن واغادوغو هي عاصمة بروكينا فاسو، وأن كيغالي هي عاصمة رواندا.

وعند سؤالها كم عدد المدن التي تحمل اسم الإسكندرية حول العالم؟

أجابت ن هناك أكثر من 70 مدينة حول العالم تحمل اسم الإسكندرية، نسبة إلى الإسكندر الأكبر.

وأما عند سؤال الروبوت صوفيا هل تعرف اللاعب المصري العالمي محمد صلاح؟

قالت: “ومن الذي لا يعرفه؟ فهو يحظى بحب الملايين ليس لمجرد مهارته في لعب كرة القدم وإنما أيضا لتواضعه الشديد.

وتابعت: أنا معجبة بمساهمات محمد صلاح الخيرية، وأتمنى أن أصبح مثله.