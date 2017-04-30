شاهد.. من أعلى قمة في العالم… سعودية تتخصص في طب الجبال

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جدة – صالح سالم

فرضت الدكتورة السعودية مريم فردوس اسمها في قائمة أوائل نساء الوطن العربي وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية الذين كسرن قيود المستحيل ووضعن بصماتهم في قوائم التميز

حيث تسعى مريم فردوس في رحلة تستغرق قرابة 15 يوم في طريقها نحو مخيم القاعدة بالقرب من قمة افرست وعلى إرتفاع 5362 متر عن سطح البحر، لتكون الأولى التي تصل لهذا المخيم للتخصص مع الفريق الطبي المرافقة له في دراسة طب الجبال والمغامرات والأماكن الوعرة، حيث سيكون لهذا التخصص الفائدة من دراسته في مواسم الحج والتواجد بالمواقع الغريبة وشديدة الخطورة كالقطب الشمالي والجنوبي وحتى التواجد في الفضاء.

وترفد الدكتورة مريم فردوس من خلال هذا التخصص الكثير من الناس بالاستشارات والمعلومات الطبية الصحيحة للمغامرين ومتسلقي الجبال والأماكن الوعرة.

وتحدثت المغامرة مريم فردوس لـ”البلاد” من موقعها على إرتفاع 4400 متر فوق سطح البحر عن تجربتها الجديدة وقالت “إنني أسعى من خلال هذه الرحلة إلى تطوير مهاراتي في مجال الإغاثة والمجاعات والكوارث

ونوهت إلي أنه تم اختيار هذه المناطق لوعورتها وقلة الموارد بها ولغياب البنية التحتية في منطقة النيبال مروراً إلى قمة إفرست”

وأوضحت “فردوس” انه من خلال هذه المناطق الوعرة سواءً كانت في المملكة أو خارجها “يشكو الكثير من صعوبة الصعود إليها وهذا يعود إلى عدم الأخذ بالطرق الصحيحة في المواقع المرتفعة مما يصيب البعض بضيق النفس والإسهال وغيرها من الأمراض والتي يعود أمرها إلى عدم تكيف الجسم مع المرتفعات”

وشدد مريم على أن هذا التخصص سيجعل العديد من المهتمين بعمليات الإنقاذ في هذه المواقع الوعرة والمرتفعة الوصول إليها إلى معرفة الطرق والتقنيات الأساسية في عمليات الإنقاذ بالطرق العلمية الصحيحة”.