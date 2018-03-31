شاهد.. ولي العهد يتجول في مصانع طائرات بوينغ العالمية

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأميركية، مصانع شركة بوينغ ، عملاق صناعة الطائرات العالمية.

وأظهرت عدد من الصور تجول ولي العهد داخل مصانع الطائرات بالشركة، مستمعاً إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة.

الجدير بالذكر أن ولي العهد رعى اليوم في مدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك

يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة

والطائرات العمودية في المملكة، فيما يعد أولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها ضمن رؤية 2030.