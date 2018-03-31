الأولى

شاهد.. ولي العهد يتجول في مصانع طائرات بوينغ العالمية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / رجب / 1439 هـ      31 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدينة سياتل الأميركية، مصانع شركة بوينغ ، عملاق صناعة الطائرات العالمية.

وأظهرت عدد من الصور تجول ولي العهد داخل مصانع الطائرات بالشركة، مستمعاً إلى شرح مفصل عن عمليات الشركة.

الجدير بالذكر أن ولي العهد رعى اليوم في مدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك

يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة

والطائرات العمودية في المملكة، فيما يعد أولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها ضمن رؤية 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *