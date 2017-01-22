شاهد EKSTER 2 محفظة ذكية يُمكنك تتبعها بهاتفك الذكي…!

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لو إنك من عشاق كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وله علاقة بهاتفك الذكي فبالتأكيد في بداية العام الماضي 2016 شاهدت المحفظة EKSTER 1.

المحفظة EKSTER 1 هي الجيل الأول من محافظ المحفظة EKSTER .

لنشاهد في بداية عام 2017 الجيل الثاني من المحفظة تحت اسم EKSTER 2

من أهم مميزات محفظة EKSTER 2 :-

EKSTER 2 تتمتع بالعديد من العديد من المزايا التي تجعلها أحد أفضل المحافظ الذكية في العالم.

مثل القدرة على تتبع المحفظة بسهولة وتحديد موقعها الجغرافي.

اعتمادها على الطاقة الشمسية لشحن البطارية الأمر الذي يُكسبها مرونة أكبر.

تمتاز بنحافتها الفائقة، وتُمكنك من الوصول إلى بطاقة الائتمان أو أي بطاقة مهمة أخرى عبر ضغطة زر واحدة.

تمتلك EKSTER 2 تطبيق خالص بها علي الهواتف الذكية وهو من يُمكنك من إيجاد المحفظة عند فقدانها من خلال إصدار صوت رنين، وذلك فيما إذا كانت ضمن نطاق جغرافي قريب.

والجدير بالذكر أن محفظة EKSTER 2 متوفر حالياً كمشروع عبر منصة indiegogo للتمويل الجماعي.

ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها من خلال التبرع بمبلغ 99 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع

و ستستمر حملة التمويل لمطلع فبراير المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر يونيو من العام الحالي.

يمكنك الإطلاع غلي كافة التفاصيل من خلال صفحة المشروع .