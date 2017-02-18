شاهد… eSight 3 التقنية الثورية لمساعدة المكفوفين على الرؤية!

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نعم إنها إحدي أهم إنجازات التطور التقني الذي نعيشه… لا بل هي أهم الثورات التقنية الإنسانية..!

إنها شركة eSight الكندية التي عند دخولك موقعها تجدها رافعة شعار “كل شخص يستحق أن يري”

eSight شركة كندية، تأسست عام 2006 ومقرها الرئيسي في مدينة تورنتو وهي أكبر مدن كندا.

هذه الشركة مُصنعة للنظارات الإلكترونية القابلة للإرتداء التي تساعد المكفوفين على الرؤية.

ولكنها أصدرت نسخة جديدة من نظارتها تحت اسم eSight 3، تتميز بإنها أخف وزناً وأقل ثمناً من الموديلات السابقة للشركة.

والجدير بالذكر أن eSight 3 تحمل المبادئ الأساسية للنظارات التي تنتجها الشركة:

تستخدم كاميرا بدقة HD عالية السرعة.

تحكل شاشتين من نوع OLED.

تتم عملية معالجة الفيديو بطريقة حسابية لتعزيز التباين والجودة.

وبذلك تتيح لمستخدميها القدرة علي رؤية ما حولهم وتميز الألوان .

تتيح النظارة لمستخدميها رؤية صور كاملة ملونة في شكل فيديو بشكل واضح بدون وجود وقت تأخر كبير.

كما تمكنهم من التقاط صور وفيديوهات عبر النظارة.

ماهي مواصفات الثورة التقنية هذه 3 eSight …!؟

1- النظارة يمكن التحكم بها عن طريق جهاز تحكم مرتبط بها.

2- مُزودة ببطارية تسمح بتشغيلها لما يقرب من ست ساعات دون أن تفصل.

3- الشركة عملت على حل مشكلة تضخيم الرؤية المحيطية بحيث انها لا تصيب المستخدمين بالغثيان أو فقدان التوازن.

4- النظارة مصنوعة بطريقة تسمح بالتركيز تلقائياً علي الأشياء.

وهذا يسمح للمكفوفين بسهولة للانتقال بين الأشياء الموجودة ضمن مدى رؤية قصير الأمد مثل قراءة كتاب أو رسالة نصية على الهاتف الذكي.

وبين الرؤية متوسطة المدى مثل رؤية الوجوه أو مشاهدة التلفاز وصولاً إلى الرؤية بعيدة المدى مثل النظر إلى خارج النافذة.

5- تُمكن نظارة eSight 3 مستخدميها من التحكم بالألوان والتباين والتركيز والسطوع.

6- تُمكنهم أيضا من التكبير بشكل يدوي بقدرة تصل إلى 24 ضعف.

والدراسات الأخيرة تقول أنه يتواجد حالياً ما يقرب من 300 مليون شخص يعانون من ضعف أو انعدام كلي للنظر في جميع أنحاء العالم.

بدءت شركة eSight في عام 2012 ولكنها باعت ألف نظارة من منتجاتها حتي الآن.

يمكن سبب قلة المبيعات ارتفاع سعر النظارة الذي يصل إلي 10 آلاف دولار.

ومع ذلك اتمني من كل قلبي زيادة مبيعات الشركة لتصل نظارة eSight إلي كل شخص من الـ 300 مليون الذين يعانون من ضعف أو انعدام النظر.