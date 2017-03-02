العدد 21861 02 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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شاهين يهدي الرئيس عباس نسخة من القرآن الكريم من صنع والده

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شاهين يهدي الرئيس عباس نسخة من القرآن الكريم من صنع والده
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أهدى الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين الفائز بلقب اراب ايدل الرئيس محمود عباس نسخة صدفية من القرآن الكريم من صنع والده خلال استقبال الرئيس للمتسابقين الثلاثة في مقر إقامته في بيروت الذين وصلوا لنهائي البرنامج الفنانين المتسابقين في نهائي برنامج “محبوب العرب” أمير دندن، ويعقوب شاهين، وعمار محمد.

وأثنى خلال اللقاء على أداء هؤلاء الفنانين، مؤكدا أهمية الفن والثقافة في توصيل رسالة الشعب الفلسطيني للعالم, وتمنى الرئيس للمتسابقين الثلاثة مستقبلا زاهرا، يصب في خدمة قضايا الأمة العربية، وقضية العرب الأولى فلسطين.

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التصنيف: فنون

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