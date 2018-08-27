شباب الأخضر يبدأ تحضيراته لآسيا بالطائف

الطائف ـ علي الغامدي

ينطلق اليوم معسكر المنتخب الوطني تحت 19 عامًا والذي يستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل في الطائف، وذلك ضمن استعداداته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، المقرر إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل.

واستدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي (26) لاعبًا للمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: تركي العمار، وعبدالعزيز الشهراني، وعبدالله الحمدان، وسعد المختار، ومحمد الدوسري، وحسان تمبكتي (من نادي الشباب)، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، عبدالرحمن الشمري، ومحمد الشنقيطي، ونايف ألماس (من نادي النصر)، ومنصور البيشي، ومحمد منصور، ونواف الغامدي، ونواف شراحيلي، ووليد الأحمد (من نادي الهلال)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد (من نادي الاتحاد)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، ومهند الشنقيطي (من نادي أحد)، ومخير الرشيدي (من نادي الفيحاء)، وعبدالعزيز الضويحي (من نادي النجمة).

يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 بإندونيسيا التي ستقام منافساتها في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل، وضعت المنتخب الوطني تحت 19 عامًا في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات طاجيكستان والصين وماليزيا.