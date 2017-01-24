شباب الأخضر يواصل تدريباته في تركيا

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أنطاليا- وكالات

يواصل المنتخب الوطني للشباب تدريباته اليومية في مدينة أنطاليا التركية، استعدادًا لخوض مباريات كاس العالم تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل.

وأنهى الأخضر تدريبه أمس، تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري، والذي اشتمل على تدريبات خفيفة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأخضر أمام السودان، ضمن منافسات بطولة أنطاليا الدولية، التي انتهت بالتعادل 3-3، بينما أدّى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وتكتيكية.

وشهدت تدريبات شباب الأخضر غياب اللاعب حسن أبو شرارة لتعرضه للإصابة.