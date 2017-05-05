شباب الأنصار أبطال نخبة السلة
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المدينة المنورة -البلاد
توج فريق الأنصار بكأس بطولة النخبة لكرة السلة لدرجة الشباب، التي اختتمت منافساتها مُؤخراً على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، بمشاركة ست فرق، وهي: أحد، والأهلي، والفتح، والأنصار، والوحدة، والنهضة، وبحضور جماهيري رائع،
وتمكن فريق الأنصار من الفوز في المباراة الأخيرة على منافسه فريق أحد بنتيجة 57/67، وتصدره للترتيب العام للبطولة، وحصوله على كأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل فريق الأهلي على المركز الثاني، والميداليات الفضية، وتوج لاعب الأنصار مصعب طارق بجائزة أفضل لاعب في البطولة.
التصنيف: الرياضة
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