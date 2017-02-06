شباب الوادي يتنافسون في مهارات الذات

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وادي الدواسر – البلاد

نظم مهرجان ” وادينا .. تراث وأصالة ” والمقام في قصر الملك عبد العزيز التاريخي، بوادي الدواسر ، مسابقة بين خمس مجموعات شبابية ، أسماها ” اكشتوا ” حيث منح المنظمون كل مجموعة رأساً من الأغنام ، وكافة أدوات طبخ الذبائح وأدوات إعداد القهوة والشاي ، والحطب وطالبوا المجموعات في وقت واحد البدء في إعداد وجبة عشاء بدءاً من ذبح الذبيحة وسلخها وطبخها ، حتى تقديمها للضيوف ولجنة التحكيم ، الذين احتسوا القهوة أيضاً قبلها .

وأفاد المشرف على المسابقة، راجس بن مبارك الخضاري ، أن المسابقة تأتي لغرس جزء من المهارات الحياتية في نفوس الشباب، والاعتماد على النفس، والتنافس الشريف ، ولبروز الحاجة اليوم إلى إكساب الشباب مهارات لا تقدمها المدرسة ولا الجامعة تمكنه من الوفاء بمتطلباته واحتياجاته الذاتية ، حيث تم توفير جميع متطلبات المسابقة والإعلان عنها مبكراً ، وتم تسجيل المجموعات ، ومن ثم بدأت المسابقة التي وجدت حماساً من الجميع ، وأظهرت تفوقاً مهارياً لدى الشباب في مثل تلك الأمور.

وأكد الخضاري على انه رغم التغير الدراماتيكي في طباع كثير من الناس ، وبإيقاع متسارع ، إلا أن كثيراً من الشباب ولله الحمد لا زالوا يسيرون فيما كان عليه الشباب في الماضي من تميز مهاري في الرحلات البرية ، والسير على ما كان عليه آبائهم وأجدادهم.