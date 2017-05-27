شباب سعوديون: يطالبون الامانة بادراج شاي الجمر في بسطات الليل

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جدة – البلاد

يتطلع شباب سعوديون من أمانة جدة ان تدرج بسطات بيع الشاي ضمن البسطات المتاحة في الشهر الكريم رمضان وابدى معظم هؤلاء الشباب ارتياحهم للمردود الايجابي اليومي معتبرين ليالي الشهر الفضيل هي بمثابة موسم لجني الارباح حيث يؤكدون أنها مهنة جميلة وقديمة وسط اقبال كبير من المستهلكين.

لكن ثمن الوقوف في بسطة مماثلة يعني قضاء أكثر من اثنتي عشرة ساعة من العمل، يتخللها الخوف والترقب من منع البلدية لممارستهم مهنتهم.

ويطالب اصحاب هذه البسطات بإيجاد مقابل ايجار، هم مستعدون لدفعه والاستمرا ر في عملهم الناجح كما يقولون.

ويواجه شباب سعوديون البطالة بابتكارات مهنية يحقق بعضها نجاحا ملموساً، لكنها تصطدم ايحانا كثيرة بما يصفونه بمأزق استخراج التصاريح اللازمة، ووجود الدعم الكافي وحماية اعمالهم البسيطة.

وامتدح العديد من المواطنين حماسة الشباب لأي عمل لمواجهة المكوث في المنازل اوالجلوس خلف شاشات التلفاز معتبرين بيع الشاي على الجمر هو الاجمل من حيث المذاق ويعود بهم الى الأيام الخوالي بعيدا عن الاستعانة بالأجهزة الحديثة في تحضير الشاي والقهوة التي يحبذها البعض.