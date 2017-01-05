شباك الشباب بلا حراس

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الرياض- البلاد

أنهت إدارة نادي الشباب علاقتها باللاعب محمد العويس حارس مرمى الفريق، بعد رفضه كل المحاولات لتجديد تعاقده مع الفريق.

وكشفت مصادر مقربة من البيت الشبابي أن إدارة الليوث أجرت محاولة أخيرة لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقود التجديد إلا أن الحارس الشاب محمد العويس رفض الفكرة، ورفض عرضاً مقدماً للتجديد مقابل 6 ملايين ريال سنوياً.

واتجهت الإدارة الشبابية إلى الحارس الدولي الثاني في الفريق وليد عبدالله والتي تواجه مشاكل معه هو الآخر تتعلق بالتجديد أيضاً، إلا أنها باتت مضطرة لاستخدام كل الوسائل المتاحة للإبقاء على الحارس الدولي بين صفوف الفريق حتى لايصبح مرمى الشباب بلا حارس.

وكان العويس قد انقطع عن التدريب منذ بداية ديسمبر من العام الماضي، ولم تفلح محاولات الإدارة الشبابية في إقناعه بالعودة للتدريب أو الموافقة على عروض التجديد، بعد أن ربطت أخبار بينه وبين أندية الهلال والأهلي، ولكنه بات على مرمى حجر من النادي العاصمي الكبير.