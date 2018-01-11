شبكة قنوات اقرأ تعرض برنامج من كل الثمرات للمغامسي

جدة – نزار العلي

تعرض قنوات اقرأ الفضائية برنامج “من كل الثمرات” لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة.

المغامسي يطرح كما يظهر من اسم البرنامج مواضيع متعددة بعضها يعيش مع المشاهدين فيه مع لمحات ووقفات وإشارات من الوحيين؛ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يعيش فيه مع قصص مؤثرة من حياة الصحابة والتابعين، وبعضها ينتصر فيها للغة الضاد التي يحبها ويحب أن يورد من شعر العرب الذي هو ديوانهم ويلتقط فيه الحكمة.

كما أرشفت اقرأ جميع الحلقات والتقارير على موقعها تابع tabie.net لمن فاتته المشاهدة اثناء البث او الاعادة يتواصل الشيخ المغامسي في أجزاء من الحلقات مع جمهور القناة عبر الاتصالات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي ويرد على اسئلتهم الفقهية واستفساراتهم حول المواضيع التي يطرحها.