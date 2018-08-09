شبيه لرونالدو بإيطاليا

روما ــ وكالات

منذ انضمام النجم البرتغالي كريستانو رونالدو إلى يوفنتوس، حظي الإيطالي بجيانفرانكو سانجونيتي بشعبية كبيرة في بلاده، حيث بات محط أنظار الجميع نظرا للشبه الكبير الذي يجمعه بالدون.

يعيش سانجونيتي البالغ من العمر 35 عاما في مقاطعة جنوة، ويعمل كمدرب رياضي، وتطارده عدسات المصورين للشبه الكبير بينه وبين نجم ريال مدريد السابق رونالدو.

وقال شبيه رونالدو في تصريحات إعلامية: “سافرت إلى مدريد قبل ثلاث سنوات، وقصدت ملعب سانتياغو بيرنابيو، حيث خطفت الأنظار هناك، إلا أن ذلك لا يقارن بما حدث لي قبل أيام في ميلانو، بعد انضمام الدون ليوفنتوس”، وفق ما نقل موقع “سبورت 360” الرياضي.

وأضاف: “أحرص على التمتع بجسد رياضي على غرار النجم البرتغالي. أصبحت أفكر وأتناول الطعام على طريقته. التشابه بيننا يجعل الجماهير تحاصرني في الشوارع لالتقاط صور السيلفي”.