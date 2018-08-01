جدة – البلاد

أشعل الحساب الرسمي في النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأربعاء كافة الجماهير (الخضراء) على وجه التحديد، ومحبي وعشاق الأندية الأخرى بشكل عام، عقب نشرهم صورة (توأمة) لمهاجمي (الأسود) المحترفان السوري عمر السومة، والمكسيكي تفاريس، عقب وصول الأول إلى معسر النمسا أمس، بعد انفراج أزمة التأشيرة.

وكتب الحساب عبر تغريدة جاء نصها: شد الظهر فيني وأشد الظهر فيك .. خل العواذل تحترق من حسدها.

ميدانياً عاود لاعبو (الأسود) تدريباتهم الصباحية والمسائية، خلال معسكرهم الخارجي في النمسا، بعد يوم راحة منحها لهم المدير الفني الأرجنتيني جويدي، حيث شهدت التدريبات مشاركة الهداف السوري عمر السومة،

فيما بدأ المحترف المصري عبدالله السعيد، بالركض حول المضمار، تمهيداً لدخوله التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجاً، علاجياً مكثفاً خلال الأيام الماضية، كما عمد جويدي إلى تنفيذ عدد من التدريبات اللياقية، وحمل الأثقال وتقوية العضلات.