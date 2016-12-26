شراحيلي : مباراة لا تقبل القسمة

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أكد اللاعب شايع شراحيلي نجم فريق النصر الأول لكرة القدم أنه متفائل الليلة بتحقيق فوز على فريق الهلال ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو ولي العهد الأمين على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالرياض،

وقال شراحيلي: مباراتنا اليوم أمام أشقائنا بنادي الهلال تعتبر قوية وتمثل أهمية كبيرة للفريقين، وسندخل المباراة مثل أي مباراة أخرى . تفكيرنا في الفوز والمباراة تعتبر نهائي، يجب تحقيق الفوز والتأهل. المباراة أمام الهلال لها طعم آخر، كونها الديربي؛ ولأنها لا تقبل القسمة على الثنين ، فلابد من فائز .

الحماس كبير وجاهزون كلاعبين اليوم نفسياً وبدنياً، وسنبذل الغالي والنفيس من أجل أن يظهر الفريق بالشكل المطلوب، ونظفر بالتأهل، وسيشاهد الجمهور السعودي مباراة كبيرة تعكس المستوى الذي وصلت له الكرة السعودية ” .