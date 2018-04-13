شراكات سعودية إندونيسية في خدمات العمرة والسياحة

المدينة المنورة -جازي الشريف

عقد وفد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأربعاء الماضي، في معرض زيارته لكل من ماليزيا واندونيسيا اجتماعا مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بجاكرتا، بحضور (30) من رجال وسيدات الأعمال السعوديين، و(70) من رجال وسيدات الأعمال الأندونيسيين، تم خلاله توقيع (5) اتفاقيات تعاون في مجال المواد الغذائية وصناعة الورق واستيراد الأسماك وطباعة الأدوات المدرسية، وخدمات المعتمرين والسياحة والسفر والضيافة والفندقة وصناعة الرحلات البرية والبحرية، وتأسيس أثاث وديكورات الفنادق والمنتجعات السياحية والملابس والتعدين واعمال التكييف، إلى جانب العديد من الصفقات التجارية غير المنظورة ، من خلال اللقاءات الثنائية ( B.B ) والتي ستتبعها زيارات واقامة معارض مشتركة في كل من المدينة المنورة وجاكرتا .

وحظي الوفد، الذي ترأسه عضو مجلس الإدارة الأستاذ مجد المحمدي باهتمام لافت من قبل المسؤولين والاقتصاديين والاعلاميين، فيما ترأس الجانب الأندونيسي الأستاذ محمد باوزير رئيس غرفة جاكرتا. وأقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا حفل عشاء على شرف زيارة الوفد، تم خلاله تبادل الهدايا وكلمات الترحيب والتكريم ،حيث كرم سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية أندونيسيا الوفد التجاري السعودي والأندونيسي والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب. وقدمت غرفة المدينة هدية تذكارية لسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أندونيسيا الأستاذ أسامة محمد الشعيبي، كما استضاف البيت السعودي بحضور المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وأعضاء الوفد التجاري السعودي .