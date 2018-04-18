شراكة استراتيجية بين “العين العزيزية” والوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز

وقع وقف الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – للعين العزيزية ، اتفاقية شراكة وتعاون مع الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز لتكوين شراكة استراتيجية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لتنمية الإنسان والمكان

ووقعت الاتفاقية تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور/عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، فيما مثل توقيع الشراكة والتعاون الأمين العام لوقف العين العزيزية الدكتور/سمير بن عبدالله نصرالدين ، والمدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور /عصام بن حسن كوثر.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من ركائز رؤية المملكة 2030 لتكوين شراكة استراتيجية بين الطرفين؛ وتقديم خدمات ملموسة لسكان محافظة جدة بصفة خاصة والمجتمع السعودي بصفة عامة في مختلف المجالات التي تتعلق بالمياه كمصدر للحياة.