شراكة استراتيجية بين كلية الأمن السيبراني وكايرون

كولومبيا- واس

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مذكرة تفاهم مع شركة “كايرون” الأمريكية المتخصصة في التدريب الاحترافي في مجال العمليات السيبرانية.

ووقع الاتفاقية نيابة عن معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.

وأشار د.الدهلاوي إلى أن الاتفاقية التي وقعت أمس الأول، في مدينة كولومبيا بولاية مريلاند الأمريكية، تأتي في سياق سلسلة من الاتفاقيات والشراكات المتواصلة، التي تتماشى مع مرحلة تأسيس الكلية؛ حيث تتضمن هذه الاتفاقية إنشاء أكاديمية تدريب احترافي تابعة للكلية يتم من خلالها تقديم برامج التدريب العملي المكثف في مجالات الأمن السيبراني، كجزء مكمل لبرامج التعليم الأكاديمي في الكلية.

وأكد الدكتور عبدالله الدهلاوي، أن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ستواصل التحالف مع بعض الجامعات المرموقة والشركات التقنية العالمية للمساهمة في مرحلة تأسيس الكلية؛ وفق أفضل المعايير العالمية.