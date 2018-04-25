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شراكة استراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان و”كايرون” الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / شعبان / 1439 هـ      25 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وقّعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وشركة “كايرون” الأمريكية المتخصصة في التدريب الاحترافي في مجال العمليات السيبرانية، يوم أمس في مدينة كولومبيا بولاية مريلاند الأمريكية، مذكرة تفاهم شراكة استراتيجية.

وقّع الاتفاقية نيابةً عن المستشار بالديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز “سعود بن عبدالله القحطاني” عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي، الذي أشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق سلسلة من الاتفاقيات والشراكات المتواصلة التي تتماشى مع مرحلة تأسيس الكلية؛ حيث تتضمن هذه الاتفاقية إنشاء أكاديمية تدريب احترافي تابعة للكلية؛ يتم من خلالها تقديم برامج التدريب العملي المكثف في مجالات الأمن السيبراني كجزء مكمّل لبرامج التعليم الأكاديمي في الكلية.

كما أكد الدكتور عبدالله الدهلاوي أن كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة؛ ستواصل التحالف مع بعض الجامعات المرموقة والشركات التقنية العالمية؛ للمساهمة في مرحلة تأسيس الكلية وفق أفضل المعايير العالمية.

ibrahim

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