شراكة بين(بر الأحساء) و(كنف) لخدمة الأسر

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الأحساء – البلاد

وقعت جمعية البر في محافظة الأحساء وجمعية كنف ، اتفاقية شراكة لخدمة الأسر التي فقدت معيلها بتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفراد تلك الأسر عن طريق توفير التأمين الطبي المجاني ، وذلك بمقر غرفة الأحساء.

وأوضح نائب رئيس جمعية البر بالأحساء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر أن الجمعية حرصت على التعاون مع جمعية كنف للاستفادة من خبراتها في جانب تقديم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والأرامل وأسر السجناء المسجلين بالجمعية من خلال التأمين الطبي.

وبين أن جمعية “البر” وبحسب الاتفاقية المبرمة مع جمعية “كنف “قامت ببحث بيانات المستفيدين لديها من الأيتام كمرحلة أولى واستوفت جميع بياناتهم ، حيث بلغ عددهم 616 يتيماً وأمهاتهم ،

مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم ببحث لبقية الأيتام المسجلين لديها واستكمالها ، حيث سيتم العمل على تسجيل الأرامل وأسر السجناء في المرحلة الأخيرة ، بالإضافة إلى تسجيل الأيتام والأرامل وأسر السجناء بالجمعيات الخيرية الأخرى بالمحافظة ؛ وفق الاتفاقية المبرمة مع جمعية كنف.

وأبان الجبر أن الجمعية حريصة على أن يستفيد جميع من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من برنامج التأمين الطبي المجاني.

من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة جمعية كنف محمد بن سعد الفراج غرفة الأحساء على الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للتعريف بجمعية كنف وأهدافها الرئيسية , مبيناً أن جمعية كنف الخيرية هي منظومة عمل خيري اجتماعي متكامل أسست باحترافية لخدمة شريحة محددة من شرائح المجتمع إلا وهي الأسر التي فقدت معيلها وذلك بتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفراد هذه الأسر عن طريق توفير التأمين الطبي المجاني لها.