شراكة لتغطية مشاركة ” الأخضر ” في كأس العالم

بحث مركز التواصل الحكومي، و الاتحاد السعودي لكرة القدم أوجه التعاون للتغطية الإعلامية المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018.

جاء ذلك خلال لقاء نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم 2018 اليوم ، وفد من مركز التواصل الحكومي، برئاسة مدير عام المركز المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله المغلوث.

وناقش اللقاء أهمية توحيد الرسائل الإعلامية عن طريق التنسيق والعمل المشترك مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نظراً لكون كأس العالم حدثاً تاريخياً بالغ الأهمية وفرصة لتقديم المنجزات الوطنية، وتعزيز العمل الإعلامي للمملكة والتعريف بها وبإرثها الثقافي والحضاري والإنساني، ويمكن استثمار الحدث العالمي لتقديم عدة رسائل مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وحضر اللقاء من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم كلاً من الأمين العام لاتحاد كرة القدم لؤي السبيعي، وتركي العجمة عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور شاكر الذيابي مدير الاتصال الإعلامي في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.