شراكة سعودية أمريكية لتعزيز قدرات الشباب وتطوير الاقتصاد

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جدة ــ البلاد

بات واضحاً عزم المملكة العربية السعودية التحول من الاعتماد على الشراء الى توطين الصناعات لتوفير الوظائف للسعوديين. فالتوجه الجديد ضمن رؤية المملكة 2030 يهدف الى تحويل جز من العقود والمشتريات الاقتصادية سواء كانت مدنية او عسكرية الى بناء مراكز ومصانع للشركات الموقع معها داخل المملكة بهدف تعزيز المحتوى المحلي وخلق وظائف للسعوديين والسعوديات .

ففي مجال تقنية الطيران مثلا تم التوقيع على اتفاقيات اثناء زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة احدها لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث 4 الاف وظيفة وهناك اتفاقيات موجهة لخدمة استراتيجية المملكة لتوطين التقنية المتقدمة تشمل بناء مصانع لانظمة الدفاع الحديثة تهدف الى توفير 15 الف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

وستخلق مشاريع شركة اي بي ام 38 الف وظيفة للشباب والفتيات السعوديين ضمن نقل التقنية. وتضمنت الاتفاقية مع شركة جنرال الكتريك على ان تتيح المشاريع التي تنفذها داخل المملكة 4 الاف وظيفة. ويأتي استهداف خلق وظائف للشباب السعودي لتلبي حاجات السوق المحلية كما هو الحال مع اتفاقية يتم التوقيع عليها في هذه الزيارة موجهة لتطوير صناعات متعلقة بالطاقة المتجددة للسوق السعودية وهي تستهدف خلق الف وظيفة للشباب السعودي.

وفي نفس مجال خدمة احتياجات السوق السعودية هناك مشاريع مدنية سيتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها احداها للتصوير الاشعاعي واخرى للسحابة الالكترونية للخدمات الصحية وثالثة لتصنيع الاجهزة الطبية ستتم اقامتها في المملكة ومن المتوقع ان تخلق وظائف ذات نوعية متطورة لالف شاب وفتاة سعودية.

وتعزز الاتفاقيات المحتوى المحلي الذي يعني بتطوير القطاعات الخدمية والصناعية حيث ان هناك تفاهمات في هذا المجال احداها تدرس تطوير عدادات لشركة الكهرباء وربطها بالالياف الضوئية ونظام معلوماتي متطور لمستشفى الملك فيصل التخصصي.

ويتضمن ايضا تأسيس مشاريع متقدمة ونوعية تتميز بمسايرتها اخر ما توصلت اليه الصناعة والعلم وهناك اتفاقيات يتم التوقيع عليها في هذه الزيارة احدها لتصنيع بعض مكونات الذخائر الذكية وأنظمة الدفاع المتطورة، سيشارك في تصنيعها داخل المملكة 4 الاف موظف سعودي، وهذه المشاريع تقوم بنقل المعرفة والتقنية من اكثر اسواق العالم تطورا الى المملكة. وستفعل عدد من هذه المشاريع الجديدة الميزة الجغرافية الاستراتيجية للمملكة وجزء من اهميتها انها ستساعد على جذب الاستثمارات الى اسواق المملكة.